POL-ME: Sattel-Auflieger mit wertvoller Kosmetik-Ladung gestohlen - Langenfeld - 2112126

Mettmann (ots)

Am noch nächtlichen Montagmorgen des 27.12.2021, in der Zeit zwischen 03.15 Uhr und 06.15 Uhr, verschwand von einem Parkstreifen an der Karl-Benz-Straße in Langenfeld-Berghausen ein Sattel-Auflieger der Marke Schmitz Cargobull, der zuvor angekoppelt an einer VOLVO-Zugmaschine in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt worden war. Der oder die Diebe koppelten den Auflieger von der Zugmaschine ab und zogen den schweren VOLVO mit einer Abschleppvorrichtung aus dem Weg. An eine fremde, aktuell noch nicht bekannte andere Zugmaschine koppelten die Straftäter dann den 18-Tonnen-Auflieger, um mit diesem in unbekannte Richtung zu verschwinden. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem Auflieger mit dem amtlichen Kennzeichen ST-WT6295. Der aktuelle Zeitwert des Aufliegers der Marke Schmitz-Corgobull, Typ SCS 24/L-13.62 EB mit Schiebeplanen, wird mit 15.000,- Euro angegeben. Auf dem komplett beladenen Anhänger befanden sich zur Tatzeit aber auch 56 Paletten mit Kosmetik eines namhaften Herstellers im Gesamtwert von rund 240.000,- Euro.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Aufliegers vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Langenfelder Polizei wurden eingeleitet, der Sattel-Auflieger, sein Kennzeichen und die Ladung zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Sattel-Aufliegers, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

