POL-PB: Polizei Paderborn nimmt am bundesweiten Vorlesetag teil

Altenbeken-Schwaney (ots) - (mb) Auf der Strecke zwischen Schwaney und Dahl kam es am Donnerstagmorgen zur Kollision eines Autos mit einem Transporter. Ein 58-jähriger Audi-Fahrer fuhr gegen 06.30 Uhr auf der K 38 von Schwaney in Richtung Dahl. Zur gleichen Zeit war ein 34-jähriger Mann mit einem VW Transporter in Gegenrichtung unterwegs. In einer Linkskurve kam es zum Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Die jeweils ...

mehr