Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Don't drink an drive

Jena (ots)

Don't drink an drive! Diesen Grundsatz sollte jeder Fahrzeugführer stets beachten. Nicht ganz so genau genommen hatte dies jedoch am Sonntagabend eine 54-Jährige, während sie mit ihrem BMW auf der Camburger Straße in Jena fuhr. Hier wollte die Frau nach links abbiegen und ordnete sich auch auf die entsprechen Abbiegespur ein. Jedoch geriet sie in der weiteren Folge so weit nach rechts auf die dort befindliche Geradeausspur, dass der dort fahrende Streifenwagen auf den Gehweg ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch bei der folgenden Verkehrskontrolle konnte die Frau ihr Fahrzeug gerade so stoppen, ohne das es zum Unfall kam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte im Anschluss knapp 0,8 Promille zu Tage. Aufgrund der Fahrweise erfolgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie eine Anzeigenfertigung.

