Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag, 19. März 2022, in der Heimstättenstraße in Jena. Ein männlicher Radfahrer war in Richtung Talschule unterwegs. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges musste der Radfahrer nach rechts auf den Gehweg ausweichen. Vor einem geparkten Pkw Skoda wollte dieser dann wieder auf die Straße fahren, bleib jedoch mit der Pedale am vorderen Kennzeichen hängen. Daraufhin kam der Radler zu Fall und landete auf der Motorhaube des Skodas. Der Fahrzeughalter, welcher den Unfallhergang aus einer Wohnung her beobachtete, machte mittels Klopfen am Fenster auf sich aufmerksam. Als der Radfahrer, welcher ca. 165 cm groß war, einen hellen Fahrradhelm und dunkle Kleidung trug, dies bemerkte, fuhr er davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Die Polizei Jena sucht nun nach Zeugen.

Wer kann Angaben zum Unfallverursacher geben? Wer hat den Unfall und das anschließende pflichtwidrige Entfernen vom Unfallort beobachten können? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter: 03641 - 810 oder per Mail an ED.ID.Jena@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell