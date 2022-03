Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verwüstung nach Rückkehr

Jena (ots)

Ihre durchwühlte Wohnung fand eine Frau am Sonntagnachmittag in der Camburger Straße in Jena vor. Als die Zeugin am Freitagnachmittag das Haus verließ, war noch alles in bester Ordnung, jedoch haben Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner genutzt und haben sich vermutlich über den Balkon Zugang zur Wohneinheit verschafft. Hier durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume und verteilten das Hab und Gut auf dem Boden. Ob der oder die Täter etwas mitgenommen haben und in welche Schadenshöhe das Beutegut hat, muss nun noch ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell