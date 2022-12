POL-OH: Einbruch in Gaststätte

Polizeipräsidium Osthessen

Einbruch in Gaststätte

Künzell. Eine Gaststätte im Hahlweg wurde am frühen Freitagmorgen (02.12.), gegen 1.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten ein Fester des Objekts auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Als sie anschließend versuchten auch eine Tür zu den Mitarbeiterräumen gewaltsam zu öffnen, wurde ein dort aufenthältiger Mitarbeiter auf die Einbruchsgeräusche aufmerksam. Mitsamt einer Flasche Whisky flüchteten die Täter schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

