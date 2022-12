Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht B 27 Abfahrt Hünfeld Süd:

Am Donnerstag, dem 01.12.2022 gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf der B27 Abfahrt Hünfeld Süd ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die 36-jährige Fahrzeugführerin eines weißen Opel Meriva fuhr aus Fulda kommend an der Abfahrt Hünfeld Süd von der B27 ab. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr ein dunkler Pkw auf ihrer Fahrbahn entgegen, weshalb sie nach rechts ausweichen musste und mit der Schutzplanke kollidierte. Der oder die Fahrer / -in des dunklen Pkw entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalles sich unter der Tel.-Nr.: 06652 / 96580 bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld - Hörl, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell