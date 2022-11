POL-OH: "Wir sind die Polizei Osthessen" - Der Instagram-Adventskalender mit leckeren Rezepten für Zuhause

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Kennzeichendiebstahl Philippsthal. Das vordere amtliche Kennzeichen HEF-DQ 11 eines schwarzen BMW X5 stahlen Unbekannte am Mittwoch (23.11.). In der Tatzeit, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, war das Auto auf einem Firmenparkplatz in der Wiesenstraße in Philippsthal sowie in der Straße "Am Markt" in Bad Hersfeld abgeparkt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die ...

