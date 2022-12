Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Donnerstag, den 01.12.2022, gegen 07:15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug unter dem Einfahrtsbogen an der Aral-Tankstelle durch. Bei der Durchfahrt stieß der beladene Sattelzug gegen den Einfahrtsbogen, so dass dieser beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend mit seinem Sattelzug unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

PHK Eberhardt, Polizeistation Bad Hersfeld

