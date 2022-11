Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Simmern für das Wochenende vom 18.11-20.11.2022

Simmern/Hunsrück (ots)

Taschendiebstahl

Am Freitagmittag wurde einer Kundin die Geldbörse während seines Einkaufs in einem Lebensmittel-Discounter in Simmern entwendet. In der Filiale konnte die Geldbörse aufgefunden werden, aus dieser von einem bislang unbekannten Täter ein geringer Bargeld Betrag entnommen wurde.

Mehrere Körperverletzungen

Am Freitagabend kam es in Simmern zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren weiblichen Kindern/Jugendlichen. Eine 12-jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Ebenfalls am Freitagabend kam es in Kastellaun zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen aus einer Wohngemeinschaft. Während der Auseinandersetzung wurde ein Jugendlicher mit einem Stück Brennholz geschlagen, wodurch dieser verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Am Samstagabend gerieten zwei Personen in der Ortschaft Pleizenhausen in Streit, wodurch ein Mann leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht wurde.

In der Nacht auf Sonntag wurden die Beamten zu einer Geburtstagsfeier nach Schnellbach gerufen. Dort bedrohte ein Gast einen weiteren mit einem Teleskopschlagstock und schupste den Geschädigten eine Treppe herunter. Hierdurch erlitt der Geschädigte Schmerzen im Knie. Bei allen Auseinandersetzungen wurden entsprechende Strafanzeigen aufgenommen.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr fiel den Beamten ein Rollerfahrer auf, der ohne Helm in Simmern unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Roller über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Der Fahrer gab an, dass ihm der Roller nicht gehöre und er diesen von einem Kumpel hätte, den er namentlich aber nicht kennt. Der Roller wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Weitere Ermittlungen hierzu laufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell