POL-PDKO: Pressemeldung der Polizei Bendorf, 20.11.2022

Bendorf (ots)

Versuchte räuberische Erpressung zum Nachteil eines 19-jährigen Mannes - Polizei bittet um Hinweise Vallendar: Die Polizei Bendorf fahndet derzeit nach 3 Jugendlichen / jungen Männern, die am frühen Samstagmorgen, 19.11.2022, gegen 01:40 Uhr, in Vallendar versuchten, einem 19-Jährigen im Bereich "Johannisbeergäßje" Wertsachen abzunehmen. Die 3 Personen sprachen den Geschädigten zunächst an und forderten ihn auf, Wertgegenstände auszuhändigen. Hierzu drohte einer der Drei mit einem mitgeführten Hammer. Der Geschädigte konnte letztendlich flüchten, es blieb beim Versuch. Der junge Mann wurde nicht verletzt. Die 3 jungen Täter flüchteten ihrerseits ebenfalls. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 2 der Personen trugen einen Mund-Naseschutz, alle 3 Personen trugen des Weiteren Kapuzenpullover, es soll sich um Jugendliche gehandelt haben. Durchgeführte Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise zum Vorfall werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.

