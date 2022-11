POL-PDKO: Augenzeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Winningen (ots) - In der Nacht vom Samstag 12.11. auf Sonntag den 13.11. wurde ein in Winningen geparkter Pkw durch Unbekannte beschädigt. Der 3-er BMW stand am Moselufer nahe des Kratzehofwegs geparkt. Nach der Spurenlage stieg der Täter zunächst auf einen daneben stehenden VW Lupo und sprang von dort auf die Motorhaube des BMW. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 EUR, an dem Lupo entstand ...

