POL-PDKO: Hubschrauber landet auf der B 49

In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr musste die B 49 nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt werden. Ein Pkw Mercedes, der die B 49 aus Richtung Koblenz kommend in Richtung Neuhäusel befahren hatte, verlor aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt sein linkes Vorderrad. Das gelöste Rad geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer Frau, die durch den Anstoß verletzt wurde. Die ADAC Luftrettung, die sich zufällig verfügbar in der Nähe befand, landete auf der Bundesstraße und verbrachte die Frau, die vor Ort ansprechbar war, vorsorglich in ein Krankenhaus.

