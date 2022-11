Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach, für das Wochenende 18.11.22- 20.11.22

Andernach (ots)

Im Berichtszeitraum wurden von der Polizeiinspektion Andernach insgesamt 11 Verkehrsunfälle aufgenommen.

Weißenthurm, Nettestraße:

Am 18.11.2022, gegen 10:45 Uhr, wurde durch einen unbekannten Kraftfahrzeugführer ein Zaun im Bereich der Nettestraße 1, in Weißenthurm beschädigt. Durch einen Zeugen wurde das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeuges notiert.

Andernach, Koblenzer Straße:

Im Zeitraum vom 19.11.2022, 10:00- 10:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Skoda Fabia auf dem Lidl Parkplatz, Koblenzer Straße in Andernach. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Andernach unter der 02632- 921-0 oder piandernach@polizei.rlp.de entgegen.

Andernach, Rheinstraße:

Im Zeitraum vom 08.11.2022, 18:00- 09.11.2022, 08:00 Uhr, wurde im Bereich der Rheinstraße in Andernach eine Restmülltonne entwendet.

Andernach, Koblenzer Straße:

Am 18.11.2022, gegen 13:10 Uhr, betrat eine männliche Person ein Schuhgeschäft im Bereich der Koblenzer Straße in Andernach und steckte dort ein Paar Schuhe ein. Als er nach draußen ging, ertönte die Diebstahlsicherung. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Andernach, Altdorferstraße:

Im Zeitraum vom 18.11.22, 17:00 - 22:40 Uhr, wurde in eine Wohnung in der o.g. Straße eingebrochen. Der Unbekannte Täter verschaffte sich Zugang über den Balkon und durchwühlte die Räumlichkeiten. ES wurde Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet.

Kruft, Hohlstraße:

Am 18.11.2022, gegen 18:05 Uhr, wurden an einem PKW in der Hohlstraße der Reifen zerstochen.

Kruft, Tubag-Allee:

Im Zeitraum vom Freitag, dem 18.11.2022- Sonntag, 20.11.2022, gegen 10: 00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Baustofffirma ein. Hierbei durchsuchten die Täter mindestens zwei Gebäude und verursachten einen hohen Sachschaden. Was genau entwendet wurde, ist bisher noch unklar.

Andernach, Am Stadtgraben / Bahnhofstraße. In der Nacht vom 19.11.2022, auf den 20.11.22 wurde an einem geparkten PKW die Seitenscheibe eingeschlagen und Bargeld in vierstelligem Bereich aus dem PKW entwendet.

Hinweise zu den o.g. Fällen nimmt die Polizei Andernach unter der 02632- 921-0 oder piandernach@polizei.rlp.de entgegen.

Nickenich, Hauptstraße:

Am 18.11.2022, gegen 16: 20 Uhr, wurde der Einbruch in ein leerstehendes Haus, in der Hauptstraße, in Nickenich festgestellt. Durch unbekannte Täter wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet und anschließend Schränke im Haus durchwühlt. Die Polizei fragt daher, wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zeitraum vom 17.11.22- 18.11.2022 aufgefallen, die sich im Bereich Hauptstraße / Laacher Straße aufhielten.

Weißenthurm:

Am 18.11.2022, gegen 13:30 Uhr, wurde im Rahmen der Streife, ein 53- jähriger Weißenthurmer festgestellt, der mit einem nicht versicherten E-Scooter umherfuhr. Er hatte ein altes, nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen am E-Scooter angebracht.

Andernach, Schillerring:

Am 19.11.2022, gegen 10:00 Uhr, wurde ebenfalls eine 29-jährige aus Andernach mit einem E-Scooter angehalten. Diese konnte ebenfalls keinen gültigen Versicherungsnachweis vorlegen. In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Andernach:

Im Rahmen einer Streitigkeit am 19.11.2022, gegen 23: 20 Uhr, wurde bei einem der Beteiligten, einem 33- jährigen, eine Atemalkoholkonzentration jenseits der 2 Promille festgestellt. Aufgrund der hohen Alkoholisierung wurden ihm vorsorglich die Fahrzeugschlüssel weggenommen.

Andernach, Schillerring:

Beamte der Polizeiinspektion Andernach führten am Samstag, den 19.11.2022 zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr eine Laser-Geschwindigkeitsmessung in Andernach im Schillerring, Höhe des Hallenbades, durch. Dabei hielten sich 12 Fahrzeugführer nicht an die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Es wurden acht Verwarngelder erhoben. Außerdem wurden vier Bußgeldverfahren eingeleitet. Zwei Verkehrsteilnehmer, ein 73-jähriger und 55- jähriger, fuhren 17 km/h zu schnell. Auffällig war, dass es sich um sehr viele Anlieger handelte.

