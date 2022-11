Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf von Freitag, 18.11.2022, 10:00 Uhr bis Sonntag, 20.11.2022, 10:00 Uhr

Bendorf (ots)

Verkehrsunfälle - Dienstgebiet

Im o.a. Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bendorf 6 Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Allerdings entfernte sich in einem dieser Fälle die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Verkehrsunfallflucht - Bendorf, Ritterweg

Am 18.11.2022 gegen 12:30 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin, dass soeben ein Verkehrszeichen, welches auf einer Verkehrsinsel im Ritterweg in Bendorf angebracht war, umgefahren wurde. Die Unfallverursacherin sei anschließend mit ihrem Pkw einfach weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da sich die Zeugin das Kennzeichen des unfallflüchtigen Pkws notierte und eine gute Personenbeschreibung der Fahrerin abgab, konnte diese im Anschluss zeitnah durch die eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden. Die 83-jährige Pkw-Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Strafanzeigen - Dienstgebiet

Auf die bereits gesteuerte Pressemeldung vom 20.11.2022 um 02:58 Uhr wird hiermit hingewiesen.

Warnung vor Trickbetrügern / "Schockanrufen"

In den letzten Tagen waren im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bendorf wieder Telefonbetrüger aktiv. Mit der mittlerweile bekannten Masche des "Schockanrufs" versuchten die Betrüger an Geld und Wertsachen der Angerufenen zu gelangen. Hierbei riefen die Täter überwiegend bei älteren Menschen an, gaben sich als Polizeibeamte aus und täuschten vor, dass ein Kind des Angerufenen dringend Geld benötige, da es einen schlimmen Unfall verursacht habe, daher in Haft sitze und nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Zu einem Schadenseintritt kam es glücklicherweise nicht, da die Angerufenen die Betrugsmasche rechtzeitig erkannten. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Bendorf nochmals eindringlich vor angeblichen Polizeibeamten, die ihre Opfer über das Telefon ausfragen oder sogar zur Herausgabe von Geld und/oder Wertsachen verleiten. Die "echte Polizei" verlangt niemals eine Kaution bzw. nimmt niemals Geld oder sonstige Wertsachen in Empfang, schon gar nicht an der Haustür. Bei den sogenannten "Schockanrufen" rät die Polizei dringend, aufzulegen und über die bekannte Nummer mit Sohn, Tochter, Enkel oder Nichte direkt Kontakt aufzunehmen. Sollten diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der Polizei Rat holen. Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bzgl. dieser Betrugsmasche!

Sonstiges

Verkehrskontrolle mit zahlreichen Verkehrsverstößen - Vallendar, Rheinstraße

Am 18.11.2022 wurde in der Zeit von 09:15 - 13:15 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Rheinstraße (B 42) in Vallendar durchgeführt. Hierbei konnten 11 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die während der Fahrt ein Mobiltelefon oder ein sonstiges, elektronisches Gerät in der Hand hielten bzw. dieses benutzten. Gegen diese wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. Weiterhin wurden im Rahmen der Verkehrskontrolle 12 Verkehrsteilnehmer verwarnt, die sich an der Ausfahrt eines dortigen Einkaufmarktes nicht an die Fahrbahnmarkierungen hielten und eine durchgezogene Linie überfuhren, um anschließend in entgegengesetzte Richtung weiterfahren zu können, anstatt ordnungsgemäß in den nahegelegenen Kreisverkehr einzufahren. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bendorf nochmals auf die Gefahren hin, die durch die Ablenkung im Straßenverkehr oder das Nichtbeachten von Fahrbahnmarkierungen entstehen können. Daher wird die Polizeiinspektion Bendorf weiterhin verstärkt Kontrollen in diesem Bereich durchführen.

