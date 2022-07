Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann verletzt mit elektrischem Rollstuhl Fußgängerin

Siegburg (ots)

Ein Mann in einem elektrischen Rollstuhl fuhr eine Fußgängerin an. Als eine 67-Jährige aus Köln mit ihrem Ehemann am Montagnachmittag (11.07.2022) gegen 13:30 Uhr die Neue Poststraße in der Siegburger Innenstadt entlang ging, wurde sie von hinten von einem Rollstuhlfahrer angefahren. Der 81-jährige Siegburger gab an, die Frau nicht gesehen zu haben. Auch sei sie nicht aus dem Weg gegangen. Die Kölnerin, die angab den sich nähernden Rollstuhl nicht bemerkt zu haben, kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich dabei leicht am Bein. Der rollstuhfahrende Senior wollte nach dem Unfall seine Fahrt unbeirrt fortsetzen. Daran hinderte ihn der Ehemann der Verletzten, indem er die Bremse des Rollstuhls zog und den Senior zur Rede stellte. Die Fußgängerin wurde in das Siegburger Krankenhaus verbracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (Uhl)

