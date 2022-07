Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall - eine Person lebensgefährlich verletzt

Much (ots)

Am heutigen Tag (12.07.2022) kam es in Much, in Höhe der Ortschaft Leverath, auf der Landesstraße 189 (L189) um 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem drei Personen, darunter ein Kind, teilweise schwer verletzt wurden.

Eine 22-jährige Frau aus Much befuhr mit ihrem Citroen eine Seitenstraße und beabsichtigte auf die L189 nach links in Richtung Neunkirchen-Seelscheid abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 35-jährigen Mucherin, die mit ihrem Renault die L189 aus Richtung Neunkirchen-Seelscheid in Richtung Much befuhr. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihre 6-jährige Tochter, die mit einem Kindersitz gesichert war.

Durch die Kollision wurde die 22-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Köln gebracht.

Die 35-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ihre 6-jährige Tochter wurde leicht verletzt und mit dem zwischenzeitlich eingetroffenen Vater in einem weiteren Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Sankt Augustin gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und von der Polizei sichergestellt.

Zur Sicherung des Spurenbildes wurde ein spezielles Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Köln angefordert.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell