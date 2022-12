Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen aus Bad Hersfeld und Rotenburg

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Neuenstein-Salzberg. Am Freitag, 02.12.2022 gg. 17:30 Uhr kam es im Bereich der Knüllstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, als ein 23 Jähirger aus Maisach mit seinem Pkw bei kurzzeitig überfrierender Nässe auf das Heck des Pkw einer 31 jährigen Frau aus Üchtelhausen auffuhr. Die 5 jährige Tochter der Frau aus Üchtelhausen wurde dabei leichtverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.000 EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, 03.12.2022, 18:26 Uhr, Bebra-Asmushausen, B27, Fahrtrichtung Sontra, km 0,900

61-jährige PKW Fahrerin aus Cornberg befuhr die B 27 aus Richtung Bebra-Asmushausen kommend in Richtung Rautenhausen. In Höhe Stationskilometer 0,900 kam sie zunächst nach rechts und im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und touchierte auf beiden Seiten die Stahlschutzplanke. Am PKW Sowie an den Schutzplanken entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 EUR

Verkehrsunfall mit Flucht, 03.12.2022, 20:20 Uhr, 36199 Rotenburg a.d. Fulda, Am Rainchen

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lieferdienstes beschädigte beim Rangieren mit dem Fahrzeug die Zugangstreppe des Wohnhauses und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden 500,-EUR Hinweise bitte an die PSt. Rotenburg a.d. Fulda, 06623/9370.

