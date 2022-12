POL-OH: Wohnhausbrand in Schenklengsfeld, Rosenweg

Fulda (ots) - Am heutigen Abend um 19.20 Uhr wurde die Tankstelle in der Marktstraße in Eiterfeld überfallen. Ein männlicher Täter betrat den Verkaufsraum bedrohte die dortige Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit geringer Beute flüchtete er zu Fuß von dem Tankstellengelände. Die Angestellte blieb glücklicherweise unverletzt. Samt seiner Maskierung war der Täter komplett schwarz ...

