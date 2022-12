POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 03.12.2022 gegen 06:00 Uhr wurde der Polizei Neustadt ein Verkehrsunfall in der Landauer Straße gemeldet. Vor Ort konnte durch die Streife lediglich das Fahrzeug, ohne Fahrer, festgestellt werden. Das Fahrzeug kam vermutlich beim Verlassen eines Kreisverkehrs nach links vom Fahrstreifen ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und kam auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs zum Stillstand. Am ...

