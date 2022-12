POL-PDNW: Betrunken am Steuer

Grünstadt (ots) - Am Freitag, dem 02.12.2022, um 14:45 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem grauen PKW die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bitzenstraße in Grünstadt. Hierbei touchierte dieser Verkehrsteilnehmer ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Durch eine aufmerksame Bürgerin konnte der Verkehrsunfall beobachtet sowie das Kennzeichen des flüchtigen ...

mehr