POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Im Zeitraum von Samstag (03.12.), gegen 14 Uhr, bis Samstag (04.12.), gegen 12 Uhr, parkte ein Opel-Fahrer aus Bebra seinen Pkw nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf dem Parkplatz "In der Lache" und "Am Kirchkranz". Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug in dieser Zeit im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beträgt circa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Bebra. Am Samstag (04.12.), gegen 13.40 Uhr, befuhren ein 36-jähriger Mercedes-Kombi-Fahrer aus Ludwigsau, ein 53-jähriger VW-Kombi-Fahrer aus Tann (Rhön) und eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin aus Rotenburg die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. In der dortigen Baustelle mussten die beiden Pkw-Fahrer aus Ludwigsau und Tann nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen an einer dort befindlichen und rot zeigenden Ampel anhalten. Die Mercedes-Fahrerin bemerkte dies vermutlich nicht rechtzeitig und fuhr auf den stehenden Pkw des Mannes aus Tann, welcher anschließend noch auf den stehenden Pkw aus Ludwigsau geschoben wurde, auf. Durch den Aufprall wurde die 72-Jährige aus Rotenburg, zwei Kinder, die sich zur Unfallzeit im Pkw des Mannes aus Ludwigsau befanden und zwei weitere Kinder aus dem Auto des Tanners sowie der 53-jährige Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 38.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Fußgänger von Pkw erfasst

Schlitz. Am Donnerstag (01.12.), gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A3 die Herrngartenstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Volksbank lief zu dieser Zeit nach aktuellem Kenntnisstand ein 93-jähriger Fußgänger über die Fahrbahn. Aus noch unklarer Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß des Autos mit dem 93-Jährigen, der hierdurch leicht verletzt wurde. Er wurde vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Berührung mit den Außenspiegeln

Herbstein. Am Donnerstag (01.12), gegen 7:30 Uhr, befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Astra die Kreisstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Stockhausen. Dabei kam ihr nach derzeitigem Kenntnisstand ein Fahrzeug entgegen, welches sich über der Fahrbahnmitte befand. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es schließlich zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel, wobei der Außenspiegel des Opels zerstört wurde. Die genaue Höhe des entstanden Sachschadens ist aktuell noch unklar. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen gehandelt haben. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Samstag (03.12), gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem 3er BMW die Bundesstraße von Maar herkommend in Richtung Reuters. Unmittelbar nach dem Ortseingang von Reuters verlor der 21-Jährige aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf eine dort befindliche Verkehrsinsel. Bei dem Unfall blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

