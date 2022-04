Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Straße Brockhausen in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw samt Viehanhänger war gegen 13.20 Uhr in Richtung Lengerich unterwegs. Als er einen Lkw überholte, kam ihm ein Traktor mit Anhänger entgegen. Der Traktorfahrer konnte einen Zusammenstoß verhindern, indem er nach rechts auswich. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gespann und stieß mit dem Außenspiegel des Lkw zusammen, der dadurch beschädigt wurde. Im Anschluss setzen der überholende Pkw-Führer sowie der Traktorfahrer die Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

