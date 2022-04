POL-EL: Lingen - Mauer beschädigt

Geeste (ots) - In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Sportgelände an der Gusbergstraße in Geeste. Dort versuchten sie in das dortige Vereinsheim einzubrechen. Der Versuch misslang. Die Täter beschädigten eine Tür, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu ...

