Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bandansage über angeblichen SEK-Einsatz soll Panik erzeugen

Iserlohn/Märkischer Kreis (ots)

Das ist KEINE Bandansage der Polizei, auch wenn die Stimme vom Tonband es suggeriert: "Schließen Sie alle Fenster und Türen! Das SEK ist unterwegs in ihrer Straße."

Drei Senioren im Märkischen Kreis bekamen am Dienstag einen solchen Anruf. Danach meldete sich eine Person und begann die übliche Lügengeschichte über Einbrüche in der Nachbarschaft. In einem Fall in Iserlohn ging der 29-jährige Sohn ans Telefon. Als er etwas sagte, erkannte der Betrüger vermutlich die junge Stimme und legte wieder auf. Ganz bestimmt wählte er Sekunden später sein nächstes Opfer an. Die Täter verbreiten durch die Bandansage noch mehr Panik. So verleiten sie zu unüberlegten Handlungen. In der vergangenen Woche hat ein Iserlohner Ehepaar eine sehr hohe Summe bei der Bank abgehoben und einem Betrüger übergeben. Stundenlang wurden beide Senioren an Handy und Festnetz-Telefon festgehalten und manipuliert. Deshalb lautet der dringende Rat der Polizei: Glauben Sie keines dieser Lügenmärchen! Legen Sie einfach auf! (cris)

