POL-MK: Bankkarte geklaut und gleich eingekauft

Halver (ots) - Hinter einem Altkleidercontainer an der Sternberger Straße wurde am Dienstagmorgen ein Pedelec mit herausgebrochenem Akku gefunden. Noch während der Anzeigenaufnahme meldete sich die Eigentümerin: Sie hatte den Diebstahl ihres E-Bikes gegen 5.15 Uhr bemerkt. Es stand eigentlich in einem Schuppen an der Sternberger Straße.

