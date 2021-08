Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Vom Fahrrad in die Justizvollzugsanstalt

Osnabrück (ots)

Am frühen Freitagabend (18:50 Uhr) war ein Team der Polizeifahrradeinheit im Stadtteil Schinkel unterwegs. Der Streife fiel ein Fahrradfahrer auf, der während der Fahrt mit dem Handy telefonierte. Der Mann wurde gestoppt und seine Personalien für eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst. Als die Beamten den Mann routinemäßig in den polizeilichen Abfragesystemen überprüften, sprang dieser plötzlich wieder in den Sattel und flüchtete. Von der Schinkelstraße aus ging es über die Buersche Straße bis in den Hasepark. Auf dem Haseuferweg sprang der Flüchtige bei voller Fahrt von seinem Zweirad ab und rollte sich die Uferböschung hinab. Mit Hilfe weiterer Funkstreifen wurde der betroffene Bereich schnell umstellt. Fest stand nur, weggeschwommen war der Flüchtige nicht. Bei einer Absuche wurde der 38-jährige Osnabrücker in einem Dickicht aus Brennnesseln gefunden. Die Pflanzen hatten sichtbare Spuren hinterlassen, kurze Hose und T-Shirt hatten engen Hautkontakt ermöglicht. Schnell stand dann auch der Grund für die Flucht fest, der Mann hatte einen offenen Haftbefehl. Noch am Abend wurde er in die Justizvollzugsanstalt nach Lingen gebracht, wo er nun eine Restfreiheitsstrafe abzusitzen hat.

