Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Opel beschädigt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 15.30 und 15.50 Uhr ereignete sich in Papenburg auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Bolwinsweg eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten schwarzen Opel Mokka an der hinteren Stoßstange sowie am Rücklicht. Der entstandene Sachschaden am Opel wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell