Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch-Einbruch-Trickbetrug durch "Falschen Polizeibeamten"-Einbruch-Einbruch-Kennzeichendiebstahl-E-Scooter gestohlen-Einbruch-GPS-Empfänger gestohlen

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hosenfeld. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (01.12.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Langen Feld" einzubrechen. Die angegangenen Fenster und Türen hielten stand, es wurde jedoch circa 750 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Leipziger Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (02.12.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter gelangten über ein Kellerfenster ins Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug durch "Falschen Polizeibeamten"

Hofbieber. Am Donnerstagabend (01.12.) gingen bei einer 87-jährigen Frau aus Hofbieber mehrere sogenannte Anrufe eines falschen Polizeibeamten ein. Ein angeblicher "Hauptkommissar Braun" berichtete am Telefon von vermeintlichen Einbrüchen in der Nachbarschaft und dass auch die Wertgegenstände der Geschädigten nicht mehr sicher seien. Schließlich kam es zur Übergabe von Schmuck, eines Bargeldbetrages und einer EC-Karte an einen bislang unbekannten Abholer. Der Gesamtschaden bewegt sich in einem vierstelligen Bereich.

Wie der vorliegende Fall zeigt, sind aktuell wieder Telefonbetrüger in den Landkreisen Fulda, Bad Hersfeld und dem Vogelsbergkreis aktiv, um an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche: Von den vermeintlichen Enkeln oder Verwandten in einer finanziellen Notlage, treten die Täter auch als falsche Polizeibeamte auf. Hier gaukeln sie ihren Opfern vor, deren Geld und Wertgegenstände vor angeblichen Dieben schützen wollen.

Ihre Polizei rät daher dringend:

- Gehen Sie auf keine Geldforderung ein! - Informieren Sie Personen ihres Vertrauens! - Rufen Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110 an!

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Hinweise zu dem aktuellen Fall bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Salzschlirf. Unbekannte brachen am Freitag (02.12.) in ein Einfamilienhaus in der Rhönstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde und die Höhe des Sachschadens, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Fulda. In der Otto-Lilienthal-Straße im Stadtteil Sickels brachen Unbekannte am Freitag (02.12.), zwischen 8 Uhr und 20.30 Uhr, in ein Wohnhaus ein und stahlen Bargeld, Schmuck und eine Schreckschusspistole im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und hinterließen circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Petersberg. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Samstag (03.12.) beide amtlichen Kennzeichen FD-JM 2717 eines grauen VW Golf. Das Auto stand auf einem Parkstreifen in der Straße "Alte Landstraße" im Ortsteil Böckels. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (02.12.) und Samstagmittag (03.12.) einen E-Scooter des Herstellers Peugeot. Das Zweirad im Wert von circa 300 Euro stand auf einem Parkplatz in der Von-Galen-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (04.12.), zwischen 1 Uhr und 4.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Peterstor" ein. Die Täter stahlen mehrere tausend Euro Bargeld und verursachten circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

GPS-Empfänger gestohlen

Großenlüder. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße "Aussiedlerhof" stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (03.12.) und Sonntagmittag (04.12.) die an zwei Traktoren montierten GPS-Empfänger im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell