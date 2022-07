Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Offenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am Sonntagnachmittag in Sasbachwalden in der Talstraße. Bei der Vorbeifahrt an einem geparkten Pkw Ford Tourneo, Farbe weiß, mit Lahrer Zulassung, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Durch die Fahrzeugkollision entstand an dem talwärts geparkten Pkw ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Pkw stand über mehrere Stunden an der Unfallörtlichkeit, da der Schaden erst bei der Rückkehr des Fahrzeughalters gegen 20.00 Uhr entdeckt wurde. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen des Unfalles sich unter Tel. 07841 / 7066-220 zu melden.

/DLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell