POL-OG: Rust - Alkoholisierter Kraftfahrer verursacht mehrere Unfälle

Rust (ots)

Der übermäßige Konsum von Alkohol eines 33-jährigen Kraftfahrers führte am Samstagabend gegen 22:30 Uhr dazu, dass er sich im Bereich der Parkplätze eines Freizeitparks in Rust verfuhr. Mit knapp über 2 Promille war er nicht mehr in der Lage seinen LKW sicher zu führen und verursachte mehrere Unfälle, bis er schließlich vom Sicherheitsdienst des Freizeitparks und einer Streife des Polizeireviers Lahr aufgehalten werden konnte. Der entstandene Sachschaden an dem LKW und der Einrichtung des Freizeitparks ist noch nicht abschließend geklärt, dürfte sich aber mindestens in einem mittleren fünfstelligen Betrag bewegen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Unfallverursacher musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Straßenverkehrsgefährdung.

