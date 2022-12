POL-OH: Einbruch in Firmengebäude

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Hosenfeld. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (01.12.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Langen Feld" einzubrechen. Die angegangenen Fenster und Türen hielten stand, es wurde jedoch circa 750 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an ...

