POL-VIE: Kreis Viersen: 31 Einsätze in der Halloweennacht

Kreis Viersen (ots)

Insgesamt 31 Mal ist in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November im Kreis Viersen die Polizei zu Einsätzen mit Bezug zu den Feierlichkeiten dieser Nacht gerufen worden. Der erste Anruf kam gegen 19.30 Uhr aus Lobberich, wo die Anrufer Jugendliche beobachtet hatten, die Unfug treiben sollten. Die eingesetzten Beamten konnten das bei ihrem Eintreffen nicht bestätigen.

Schon um kurz vor 20 Uhr flogen dann aber die ersten Eier am Maasweg in Viersen, später wurden weitere Eierwürfe an anderen Orten in Viersen bekannt. Böller im Briefkasten meldeten später Anwohner aus Brüggen, in Anrath nutzen ebenfalls unbekannte Täter Kürbisse als Wurfmaterial.

Ein 21-Jähriger aus Mettmann musste die Nacht von 1 Uhr an im Polizeigewahrsam verbringen, weil er auf einer Halloween-Party zunächst versucht hatte, einen Security-Mitarbeiter zu schlagen. Auch gegenüber den eintreffenden Polizeikräften war er nicht kooperativ. Als er auf Personaldokumente durchsucht wurde, leistete er Widerstand und schlug einen Beamten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend kam er ins Gewahrsam. /hei (1046)

