Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall durch herabfallende Ladung

Hildesheim (ots)

Giesen (Groß Förste) (cm) Am 08.04.2022, gegen 05:45, Uhr befuhr eine 53-jährige aus der Gemeinde Giesen mit ihrem PKW die Landesstraße zwischen den Ortschaften Groß und Klein Förste. Zeitgleich befuhr ein Gespann, bestehend aus Lastkraftwagen und Anhänger, die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als die Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, nahm die 53-jährige Fahrerin wahr, dass Gegenstände (vermutlich kleine Steine) gegen die Fahrzeugfront prallten. An ihrer Wohnanschrift stellte sie Sachschäden an der Fahrzeugfront fest. Während des Unfalls sollen zwei weitere Fahrzeuge hinter ihr gefahren sein. Die Polizei bittet darum, dass sich die zwei dahinter fahrenden Verkehrsteilnehmer, aber auch andere Zeugen des Vorfalls, mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 985-0 in Verbindung setzen.

