POL-OH: Vandalismus in Turnhalle

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg (Ohm). Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (05.12.) in eine Turnhalle in der Hochstraße ein. Die Täter gelangten über eine Notausgangstür ins Gebäude und beschmierten Boden und Wände mit Farbe. Außerdem beschädigten sie einen Desinfektionsspender sowie einen Erste-Hilfe-Koffer und entleerten einen Feuerlöscher außerhalb der Halle. Es entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

