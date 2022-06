Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Seesen vom 20.06.2022

Goslar

Fahren unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 19.06.2022 um 22:55 Uhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Tschechien in Langelsheim angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde unter anderem durch einen Drogenurintest festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Marihuana stand. Die Weiterfahrt wurde anschließend untersagt. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Einbruchdiebstahl

In der Nacht vom 18. auf den 19. Juni 22 gelangten bisher unbekannte Täter über ein Baustellengeländer in das seesener Bahnhofsgebäude, in dem derzeit Bauarbeiten durchgeführt werden. Innerhalb des Gebäudes drangen die Täter gewaltsam in die dortigen Räumlichkeiten ein und entwendeten einen Leergutsack. Die Schadenshöhe wird auf 330EUR geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen (Tel. 05381- 944 0) in Verbindung zu setzen.

