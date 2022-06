Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 19.06.2022

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

In der Zeit vom 19.06.2022, 02:00 Uhr, bis zum selbigen Tag um 07:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter mutwillig einen im Rahmen eines Feuerwehrfestes in Bornhausen abgestellten Dekofeuerwehrwagen. Hierbei wurde die Tür des Feuerwehrwagens gewaltsam herausgerissen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Personen die sich im genannten Zeitraum im Ortskern von Bornhausen befunden haben und möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Arkenstedt,PK

