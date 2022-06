POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.06.2022

Goslar (ots) - Gefahrenstelle im öffentlichen Verkehrsraum - Am 17.06.22, um 17.15 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenstelle im öffentlichen Verkehrsraum gemeldet. Auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, Bad Harzburg, in Höhe der Breiten Straße, hatte sich in etwa 5 m Höhe von einer über die Fahrbahn ragenden Straßenlaterne die Abdeckung gelöst und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. ...

