Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bücken: Unbekannte stehlen Monitore und GPS-Geräte aus abgestellten Traktoren - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Haa) Vermutlich in der Nacht von Donnerstag (21.07.2022) auf Freitag (22.07.2022) kam es in dem Ortsteil Altenbücken in Bücken auf dem Gelände eines Landwirtschaftsdienstes zu dem Diebstahl von Monitoren und GPS-Geräten aus dort abgestellten Traktoren.

Aus den auf dem Betriebsgelände abgestellten landwirtschaftlichen Maschinen wurden durch bislang unbekannte Täter die genannten Elektronikteile ausgebaut.

Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei in Hoya bittet Zeugen, die in dem Zeitraum von Donnerstag, 18:00 Uhr bis Freitag, 13:00 Uhr verdächtige Feststellungen in dem Bereich rund um den Wulbrandsweg sowie den Altenbücker Damm gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04251/934640 zu melden

