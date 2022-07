Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt in Bückeburg

Bückeburg (ots)

Am 23.07.2022, gegen 09:57 Uhr, kam es in Bückeburg zu einer Trunkenheitsfahrt infolge Alkohol.

Nach einem Zeugenhinweis konnte ein 56-jähriger aus Bückeburg unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken festgestellt werden. Ein aufmerksamer Zeuge hat diesen beobachtet, wie er mit seinem Pkw in der Kreuzbreite in Bückeburg augenscheinlich alkoholisiert losgefahren ist. An der Wohnanschrift konnte der 56-jährige durch eine Funkstreife des PK Bückeburg gerade beim Aussteigen aus seinem Pkw angetroffen werden. In der Kontrolle wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

