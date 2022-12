Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Am späten Vormittag des 6. Dezember 2022 kam es im Bereich Petersberg, Ortsteil Götzenhof, an der dortigen Baustelle der A 7 zu einem tödlichen Arbeitsunfall bei Brückenbauarbeiten. Es ist ein 38-jähriger Arbeiter beim Einsatz eines technischen Gerätes aus bislang unbekannter Ursache tödlich verletzt worden. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurde ein technischer Gutachter zur Feststellung der Ursache hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeipräsidium Osthessen, Führungs- und Lagedienst, Knecht, KHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell