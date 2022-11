Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher erbeuteten Bargeld und wertvolle Kunstgegenstände; Polizei sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Freitag bis Samstagmorgen gelangten bislang unbekannte Täter in der Gunterstraße in ein Wohnhaus. Auf der Rückseite des Anwesens hebelten sie in Abwesenheit der Bewohner eine Terrassentür auf und gelangten so in das Innere.

In den Wohnräumen sowie im Keller durchwühlten sie Behältnisse und wurden leider auch fündig.

Die Täter erbeuteten einen hohen fünfstelligen Geldbetrag sowie Kunstgegenstände von ebenfalls sehr hohem Wert.

Vermutlich bereiteten die Ganoven bereits ihren Fluchtweg durch Öffnen eines Fensters auf der Vorderseite vor. Ob sie das Anwesen über diesen Weg tatsächlich verlassen haben, ist bisher noch unbekannt.

Derzeit werden die Spuren ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201 1003-0, in Verbindung zu setzen.

