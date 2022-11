Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgänger stößt mit Fahrradfahrer zusammen - Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am Mittwochmorgen kam es in der Karlstraße in Neheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der 37-jährige Fußgänger war gegen 05:30 Uhr auf dem Gehweg zwischen Grimmeschule und Michaelkirche unterwegs. Nach Angaben des Mannes fuhr aus dem Bröckelmannspark ein Fahrradfahrer ohne Licht auf die Straße. Es sei zum Zusammenstoß zwischen beiden gekommen. Der Radfahrer schien unverletzt und auch der Fußgänger hatte zu dem Zeitpunkt keine Beschwerden. Man einigte sich, dass alles in Ordnung sei. Beide setzten ihren Weg fort, ohne Personalien ausgetauscht zu haben. Später, auf seiner Arbeitsstelle, verspürte der 37-jährige Schmerzen und verständigte den Rettungsdienst. Durch die Polizei wurde eine Unfallanzeige aufgenommen. Der Verletzte konnte über den Fahrradfahrer aussagen, dass es sich um einen Mann in Arbeitskleidung gehandelt hat. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

