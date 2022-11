POL-HSK: Autofahrer mit Drogen erwischt

Hochsauerlandkreis (ots) - Marsberg Gestern gegen 15:00 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Jittenberg einzubrechen. Die Täter machten sich mit einem Werkzeug an einer Tür zu schaffen. Ein Zeuge beobachtete den Einbruchsversuch. Als die Täter dieses bemerkten, flohen sie vom Tatort. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711. Rückfragen von ...

