Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Geldinstitut

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe

Am Diensttag um 05:25 Uhr wurde versucht in eine Bankfiliale in der Hauptstraße in Eslohe einzubrechen. Die Polizei erhielt einen Einbruchalarm für das Gebäude. Bei Eintreffen der Streifenwagen stellten die Polizisten fest, dass unbekannte Täter die rückwärtige Tür der Filiale gewaltsam geöffnet hatten. Im Gebäude wurde jedoch kein weiterer Schaden angerichtet. Die Täter flohen noch vor dem Eintreffen der Polizei. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell