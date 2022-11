Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen gesucht nach erneuten Wohnungseinbrüchen

St.Leon-Rot/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, den 17.11.2022, 16 Uhr, bis Samstagabend, 19 Uhr, brach unbekannte Täterschaft in die Lessingstraße, St. Leon-Rot, sowie in die Kirchengrundstraße und den Höhenweg, Wiesloch, in insgesamt drei Wohnungen ein. Die Summe der entwendeten Gegenstände ist bislang nicht bekannt.

Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621 174 - 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell