POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Hoher Sachschaden sowie zwei Verletzte nach Kollision zweier Pkw - KORREKTUR ÖRTLICHKEIT

Mannheim-Oststadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 18 Uhr an der Kreuzung Kaiserring/ Moltkestraße. Ein 33-Jähriger Fahrer eines Mini Cooper stand Verkehrsbedingt an einer roten Ampel. Da er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, setze er seinen PKW zurück und fuhr dabei auf eine hinter ihm wartende BMW-Fahrerin auf. ...

