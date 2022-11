Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch - Rhein-Neckar-Kreis/ Seriendiebstahl an BMW reißt nicht ab - Zeugenaufruf sowie Handlungsempfehlung

Wiesloch (ots)

Zwischen Freitag, den 18.11.2022, 10.00 Uhr, und Samstag, den 19.11.2022, 10.00 Uhr, entwendete unbekannte Täterschaft aus insgesamt sechs PKW der Marke BMW, unterschiedlicher Modelle, Lenkräder sowie Navigationsgeräte und weiteres Zubehör. (Hierzu hatten wir bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5374662)

Die Fahrzeuge wurden zum Tatzeitpunkt sowohl im öffentlichen Verkehrsraum als auch auf privatem Grundstück geparkt abgestellt. Im Einzelnen wurden die Diebstähle in folgenden Straßen begangen: Apfelweg, Quittenweg, Ruländerweg, Veilchenweg, Bergstraße, Franz-Schubert-Straße. Wie sich die Täterschaft Zutritt zu den verschlossen abgestellten PKWs verschaffte, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Vermutlich haben die Täter das KeyLess Go System der Fahrzeuge überwunden, um so in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Informationen, wie sie sich hiervor schützen können haben wir unten aufgeführt. Der entstandene Diebstahlschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Folgende Tipps helfen, Navis, Autoradios & Co. vor Diebstahl zu schützen:

Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

Nehmen Sie alle abnehmbaren Bedienteile und die Daten-CD des Navis mit.

Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen.

Fotografieren Sie das Navigationsgerät.

Wählen Sie ein Autoradio oder Multimediasystem, das technisch in ausreichendem Maße gegen Diebstahl geschützt ist. Von Vorteil ist es, wenn die einzelnen Komponenten des Systems an verschiedenen Plätzen im Fahrzeug verbaut sind.

Notieren Sie sich in jedem Fall die individuelle Gerätenummer des Autoradios bzw. des Auto- / Mobiltelefons und des Navigationsgerätes. Wenn das Navi keine individuelle Nummer hat, kennzeichnen Sie das Gerät selbst mit einem individuellen Zeichen.

Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab.

Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten.

Weitere Tipps finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5

Die Ermittlungen zu den Einbrüchen sowie die Auswertung der Spurenlage durch die Kriminaltechnik dauern zum Berichtszeitpunkt noch an. Es besteht der Verdacht, dass die Täter Fahrräder als Fluchtmittel nutzten. Hinweise auf die Täter liegen jedoch bislang keine vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621 174 - 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell