POL-EL: Nordhorn - Mercedes beschädigt

Lünne (ots) - Unbekannte Täter habenzwischen Montagabend und Dienstagmittag versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Wehwinkel in Lünne einzubrechen. Der Versuch misslang. Durch Beschädigungen an einer Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

