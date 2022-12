Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Obstbaum - Diebstahl von Metallkreuz - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Obstbaum

Neuhof. Am Montag (05.12.), gegen 20.15 Uhr, kam es in Neuhof zum Brand eines Obstbaumes. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter auf einem Grundstück in der Emil-Sauer-Straße einen Obstbaum in Brand gesetzt und dadurch beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter 06655/96880.

Diebstahl von Metallkreuz

Hosenfeld. Zwischen Donnerstag (01.12.) und Dienstag (06.12.) wurde auf dem Friedhof im Ortsteil Hainzell in der Straße "Am Röthrain" ein Metallkreuz von einem Doppelgrab mit einem Schneidewerkzeug abgetrennt und entwendet. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Der Wert des entwendeten silberfarbenen Metallkreuzes liegt bei etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter 06655/96880.

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld. Unbekannte stahlen zwischen Montagnachmittag (05.12.) und Dienstagnachmittag (06.12.) das amtliche Kennzeichen F-Q 256 eines Rollers des Herstellers Piaggio. Das Zweirad stand vor einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell